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В Литве одобрили присоединение к ОЭСР

Даля Грибаускайте
16:16 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Литва ратифицировала договор о присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития.

Сейм Литвы принял решение, согласно которому Литва может присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом пишет Delfi.

За ратификацию договора о вступлении в ОЭСР в четверг проголосовали 111 членов Сейма, воздержался один парламентарий. После ратификации договор о вступлении должно депонировать правительство Франции. Вместе с Литвой в ОЭСР принята и Колумбия.

Консультации о приеме в организацию Литва начала 20 лет назад. Приглашение начать процесс вступления Вильнюс получил в 2015 году.

Литва становится членом 36 в клубе развитых государств. Из прибалтийских стран Литва в ОЭСР входит последней.

ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония, Латвия.

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Новости мира, Литва, Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР.
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