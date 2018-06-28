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В ЕС могут ужесточить ввоз и вывоз наличности

Евро
16:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Любые средства, превышающие сумму в 10 тыс. евро придется декларировать, въезжая в Евросоюз или выезжая из него.

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал сделку по ввозу и вывозу наличных средств. Как сообщает пресс-служба Совет ЕС, ожидается, что после этой сделки по модернизации Положения о контроле наличности будет легче выявлять в Европе финансирование терроризма, отмывание денег и другие преступные действия, передает Радио Свобода.

Любой гражданин, который въезжает в ЕС или выезжает из ЕС и имеет наличные средства на сумму 10 тысяч евро или больше, обязан декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличность при себе, в багаже или транспортных средствах. Понятие денежных средств было расширено, чтобы охватывать не только банкноты, но и другие инструменты или высоколиквидные товары, такие как чеки, карты и золото.

Нормы относительно декларирования средств действуют с 2007 года, но обязанность декларирования может распространиться на золото и платежные карты. Новые правила вступят в силу после утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом, а также публикации в Официальном журнале ЕС.

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Новости мира, Декларация, Евросоюз, Контроль, Средства, Таможня.
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