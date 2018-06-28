Каталония будет просить Мадрид о новом референдуме

Первое прошение президента Каталонии Ким Торра к новому премьер-министру Испании Педро Санчесу будет касаться согласования референдума о независимости региона. Об этом сообщает Politico.

"Президент Каталонии Ким Торра заявил журналистам в Вашингтоне в среду, что его первое прошение к П. Санчесу будет заключаться в том, чтобы премьер-министр согласился на референдум о независимости для автономного региона", - говорится в сообщении. Испанский премьер-министр и президент Каталонии встретятся в Мадриде 9 июля.

По словам премьер-министра П. Санчеса, дебаты о будущем Каталонии потребуют "много самоотверженности, щедрости и времени" и могут продлиться дольше срока пребывания его администрации у руля. Сейчас президент Каталонии находится с пятидневным визитом в Вашингтоне в ходе кампании по продвижению независимости Каталонии на международном уровне.