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Каталония будет просить Мадрид о новом референдуме

Каталония
17:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Прошение о новом референдуме за независимость направит премьер-министру Испании Педро Санчесу президент Каталонии Ким Торра.

Первое прошение президента Каталонии Ким Торра к новому премьер-министру Испании Педро Санчесу будет касаться согласования референдума о независимости региона. Об этом сообщает Politico.

"Президент Каталонии Ким Торра заявил журналистам в Вашингтоне в среду, что его первое прошение к П. Санчесу будет заключаться в том, чтобы премьер-министр согласился на референдум о независимости для автономного региона", - говорится в сообщении. Испанский премьер-министр и президент Каталонии встретятся в Мадриде 9 июля.

По словам премьер-министра П. Санчеса, дебаты о будущем Каталонии потребуют "много самоотверженности, щедрости и времени" и могут продлиться дольше срока пребывания его администрации у руля. Сейчас президент Каталонии находится с пятидневным визитом в Вашингтоне в ходе кампании по продвижению независимости Каталонии на международном уровне.

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Новости мира, Испания, Каталония, Ким Торра, Независимость, Педро Санчес, Референдум.
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