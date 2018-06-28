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Саакашвили получил 6 лет тюрьмы
18:03 Сегодня Телеграф
Новости мира: В Грузии Тбилисский городской суд заочно приговори Михеила Саакашвили к 6 годам заключения.
Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным в деле 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили.
Об этом пишет "Грузия Online".
По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы. Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.
Саакашвили обвиняют в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили.
Вместе с ним по этому делу вынесли приговор бывшему главе МВД Иване Мерабишвили и некоторым другим правоохранителям. Ему избрана лишения свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.
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