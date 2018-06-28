В ЕС и НАТО отреагировали на утверждение встречи Трампа и Путина

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что Евросоюз поддерживает проведение 16 июля в Хельсинки встречи президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и России Владимира Путина, если она направлена на достижение хороших результатов.

Об этом Могерини заявила сегодня перед началом саммита глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе.

"Мы всегда выступали за диалог и переговоры. Вы знаете, Европейский Союз выступает за взаимодействие и диалог каждый раз, когда это направлено на достижение хороших результатов", - отметила высокий представитель ЕС.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что приветствует информацию о предстоящей встрече президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки, и считает диалог признаком силы.

Об этом генсек НАТО сказал перед началом саммита глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе, в ходе которого отдельно будут обсуждаться отношения Альянса и ЕС.

"Я приветствую предстоящую встречу между президентами Трампом и Путиным, потому что я верю в диалог", - подчеркнул Столтенберг.

"И подход НАТО к России заключается в том, что мы называем двуединым подходом. Речь идет об обороне и диалоге. Для меня диалог не является признаком слабости. Диалог - это признак силы", - добавил генсек НАТО.

Он отметил, что после трех лет непроведения встреч в рамках заседания Совета НАТО-Россия эта платформа коммуникации была восстановлена.

"Это платформа для диалога между НАТО и Россией, и по этой причине я считаю, что это абсолютно полностью соответствует политике НАТО по ведению разговоров с Россией, встреч с российскими лидерами", - сказал Столтенберг.

"Мы не хотим новой "холодной войны". Мы не хотим изолировать Россию. Мы хотим добиться лучших отношений с Россией, и поэтому я приветствую эту встречу", - добавил генсек НАТО.