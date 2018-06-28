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Италия может заблокировать резолюцию по мигрантам

Мигранты
19:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На саммите ЕС Италия требует облегчить бремя страны в связи с наплывом мигрантов, угрожая заблокировать совместную резолюцию.

Правительство Италии требует от партнеров по ЕС конкретных действий для решения миграционной проблемы. Венгерский премьер предлагает радикальный выход - выслать из ЕС беженцев и не принимать новых. Канцлер ФРГ подчеркивает единство. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил заблокировать принятие совместного заявления лидеров Евросоюза по вопросу миграции. Принятие документа запланировано во время двухдневного саммита ЕС, который начался в четверг, 28 июня, в Брюсселе. По словам Д. Конте, он наложит вето на документ в случае, если другие лидеры ЕС не согласятся принять меры с целью облегчить бремя Италии в связи с большим наплывом беженцев. "Я надеюсь, что мне не придется рассматривать эту возможность, но если мы дойдем до этого через мою позицию мы не будем иметь согласованное решение", - заявил Д. Конте, отвечая на вопрос, заблокирует Италия заявление лидеров ЕС по миграции.

На неформальном саммите ЕС в минувшее воскресенье, 24 июня, Д. Конте предложил другим участникам встречи план по преодолению проблемы миграции, основная идея которого заключается в пересмотре и изменении правил ЕС о предоставлении убежища, в частности - отмена нормы, согласно которой беженцы должны регистрироваться и ходатайствовать о предоставлении убежища в той стране ЕС, в которую они прибыли. По словам Д. Конте, во время переговоров в воскресенье много партнеров по ЕС высказывали Италии свою солидарность. Поэтому сейчас, по словам итальянского премьера, "наступил очень важный день". "Мы ожидаем, что за словами последуют действия", - выразил надежду Д. Конте, слова которого приводит агентство AFP.

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Новости мира, Вето, Европа, ЕС, Италия, Мигранты, Саммит.
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