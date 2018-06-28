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Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС

Евросоз
23:04 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Италия заблокировала все выводы Европейского совета до того момента, пока не будут удовлетворены все ее требования.

Одна из стран-членов заблокировала все выводы Европейского совета, пока не будут удовлетворены ее требования относительно решения саммита по вопросу миграции.

Об этом из кулуаров заседания глав государств и правительств стран-членов ЕС.

«В связи с тем, что одна из стран-членов поставила на паузу свою позицию относительно всех выводов, никаких решений на данном этапе принято не было», - сообщил спикер президента Европейского совета.

Как уточняется, Европейский совет на первой сессии заседания обсудил вопросы безопасности и обороны, создания рабочих мест, экономического роста и конкурентной способности, бюджета на 2021-2027 годы, а также другие проблемы, включая расширение и сбития самолета рейса МН17.

В кулуарах саммита европейские дипломаты уточнили, что этой страной, что блокирует решение заседания, является Италия. Как планируется лидеры ЕС также обсудят продление санкций против России.

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Новости мира, Европа, Евросоюз, ЕС, Италия, Политика.
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