Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС

Одна из стран-членов заблокировала все выводы Европейского совета, пока не будут удовлетворены ее требования относительно решения саммита по вопросу миграции.

Об этом из кулуаров заседания глав государств и правительств стран-членов ЕС.

«В связи с тем, что одна из стран-членов поставила на паузу свою позицию относительно всех выводов, никаких решений на данном этапе принято не было», - сообщил спикер президента Европейского совета.

Как уточняется, Европейский совет на первой сессии заседания обсудил вопросы безопасности и обороны, создания рабочих мест, экономического роста и конкурентной способности, бюджета на 2021-2027 годы, а также другие проблемы, включая расширение и сбития самолета рейса МН17.

В кулуарах саммита европейские дипломаты уточнили, что этой страной, что блокирует решение заседания, является Италия. Как планируется лидеры ЕС также обсудят продление санкций против России.