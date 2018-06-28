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В Совете ЕС сегодня обсуждали катастрофу MH17

MH17
22:31 Чт, 28 Июнь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Совет ЕС рассмотрел вопросы безопасности и обороны, крушение самолета рейса MH17, но никаких решений не принял.

Совет Европейского Союза по итогам первого дня саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС рассмотрел вопросы безопасности и обороны, крушение малазийского самолета рейса MH17, но никаких решений не принял.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента Европейского Совета Дональда Туска.

”Европейский совет сегодня днем провел обмен мнениями с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также провел обсуждение по вопросам безопасности и обороны, занятости, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий и других тем, таких как расширение, MH17 и Многолетняя программа финансового развития”, - говорится в сообщении.

”Так как одна из стран-членов сохранила свою позицию в отношении всех решений, в настоящее время никаких заключительных решений не было принято”, - отмечается в сообщении.

При этом не сказано, какая именно страна-член ЕС не согласовала финальные заключения по итогам первого дня саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС.

”По этой причине (сегодняшняя) пресс-конференция представителей руководящих институтов ЕС была отменена и вместо этого будет проведена завтра после завершения европейского саммита”, - отмечается в сообщении.

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Новости мира, Дональд Туск, МН17, НАТО, Совет ЕС.
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