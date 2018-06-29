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Берлин обеспокоен действиями режима Асада и его союзников

Германия
06:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Германия призывает все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

В Берлине с тревогой наблюдают за новыми атаками правительственных войск в Сирии и их союзников и призывают уважать режим перемирия в зонах деэскалации.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

«Мы очень обеспокоены недавними нападениями сирийского режима и его союзников на юго-западе Сирии… Снова сирийский режим и его союзники безжалостно атакуют собственное гражданское население в ходе своих жестоких атак в провинции Дараа», - говорится в заявлении ведомства.

Ужасные картины жестоких боев в Алеппо, Хомсе или Восточной Гуте грозят повторением: тысячи людей из провинции уже вынуждены покидать дома, сотни тысяч подвергаются риску оказаться непосредственно в зоне боевых действий. И как это часто бывало раньше, жертвами становится дети и женщины; режим намеренно целится в гражданскую инфраструктуру, такую как больницы и школы. Очередная военная конфронтация несет неисчислимые риски и угрожает катастрофическими гуманитарными последствиями населению Дараи, говорится в заявлении.

Германия настоятельно призывает режим и его сторонников уважать зону деэскалации на юго-западе Сирии, напоминая, что «особенно Россия взяла на себя особую ответственность за создание зон деэскалации». Боевые действия необходимо немедленно прекратить и предоставить полный гуманитарный доступ ко всем лицам, затронутым конфликтом, говорят в немецком МИД. Дипломаты отмечают, что последние развития событий еще раз показывает, насколько срочно необходим прогресс на политическом уровне в этом конфликте. Берлин решительно поддерживает усилия Специального посланника ООН де Мистуры по достижению политического решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности.

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Новости мира, Берлин, Германия, Европа, мир, Политика, Сирия.
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