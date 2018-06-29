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В Таллинне прошел еженедельный антироссийский пикет

Пикет в Таллинне
07:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Еженедельное пикетирование российского посольства в Таллинне прошло под эстонскими и украинскими флагами с требованием освобождения политзаключенных.

В четверг эстонские активисты, в том числе представители украинской диаспоры, провели еженедельное пикетирование посольства РФ с требованием освобождения украинских политзаключенных России и восстановления территориальной целостности Украины.

Пикет напротив посольства России в Таллинне проходил под эстонскими и украинскими флагами, с большими плакатами "Stop Putin – Stop War", "Putin is Evil", "Свободу Сенцову! Свободу Сущенко! Свободу украинским политзаключенным!". Главными и чаще всего повторяющимися лозунгами пикета были "Putin lies, people die", Также звучали лозунги "Руки прочь от Донбасса!", "Крым - это Украина", "Рашизм не пройдет", "Совет – нет! Свобода – да!".

Пикетирование проходило в рабочее время, с 16:00 до 17:00. В нем принимали участие до 10 активистов. Еженедельное пикетирование российского посольства в Таллине активисты проводят уже три с половиной года.

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Все по теме:

Новости мира, Пикет, Посольство, Россия, Таллинн, Эстония.
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