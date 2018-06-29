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В Германии нашли преступника через 25 лет

Задержание
08:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В Германии подозреваемого в изнасиловании и убийстве обнаружили по следам ДНК через 25 лет после преступления.

Немецкая полиция нашла подозреваемого в особо тяжком преступлении через 25 лет. Речь идет о громком деле изнасилования и убийства 16-летней ученицы гимназии Николь Денис Шаллов, которая была найдена мертвой в Дортмунде в 1993 году неподалеку от своего дома, передает Deutsche Welle. Подозреваемого, жителя Северного Рейна — Вестфалии, удалось обнаружить благодаря следам ДНК, найденным на теле убитой, заявил прокурор Дортмунда Хеннер Крузе на пресс-конференции в четверг.

"Это человек, который в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности", — заявил Х. Крузе. По словам прокурора, злоумышленник уже осужден за насилие над женщинами и содержится под стражей с 2011 года. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

По словам полицейского Уве Блока, который с 2000 года занимается этим делом, расследование было затруднено из-за того, что следы ДНК были практически смыты дождевой водой. Однако новейшая методика ДНК-теста, которая только год применяется в Северном Рейне-Вестфалии, позволила выявить подозреваемого. Его внешний вид совпадает с показаниями свидетелей, которые они дали 25 лет назад. "Упорство вознаграждено", — заявил прокурор Хеннер Крузе.

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Новости мира, Германия, ДНК, Преступник, Тюрьма, Убийство.
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