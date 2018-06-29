Парламент Болгарии не принял вотум недоверия правительству

Депутаты Народного собрания (парламент) Болгарии не поддержали законопроект о вотуме недоверия правительству Болгарии под руководством Бойко Борисова. За отставку правительства проголосовали 104 (из 240) депутата парламента, против – 131.

Против отставки правительства проголосовали депутаты от правящей партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), парламентская группа Объединенных патриотов и представители партии "Воля". Парламентские дебаты по вотуму недоверия правительству прошли еще во вторник, 26 июня, однако голосование состоялось лишь в пятницу, 29 июня. Обсуждение законопроекта о вотуме недоверия длилось рекордно короткое время - чуть более часа.

Инициаторами законопроекта выступила оппозиционная Болгарская социалистическая партия. Социалисты аргументировали свою инициативу "провалом правительственной политики в сфере безопасности".