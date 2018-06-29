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Парламент Болгарии не принял вотум недоверия правительству

Народное собрание Болгарии
12:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Голосованием в Народном собрании Болгарии депутаты не поддержали законопроект об отставке правительства.

Депутаты Народного собрания (парламент) Болгарии не поддержали законопроект о вотуме недоверия правительству Болгарии под руководством Бойко Борисова. За отставку правительства проголосовали 104 (из 240) депутата парламента, против – 131.

Против отставки правительства проголосовали депутаты от правящей партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), парламентская группа Объединенных патриотов и представители партии "Воля". Парламентские дебаты по вотуму недоверия правительству прошли еще во вторник, 26 июня, однако голосование состоялось лишь в пятницу, 29 июня. Обсуждение законопроекта о вотуме недоверия длилось рекордно короткое время - чуть более часа.

Инициаторами законопроекта выступила оппозиционная Болгарская социалистическая партия. Социалисты аргументировали свою инициативу "провалом правительственной политики в сфере безопасности".

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Новости мира, Болгария, Голосование, Европа, Народное собрание, Отставка.
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