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В Греции произошли сильные наводнения: улицы напоминают реки

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Последствия летней бури в Греции
13:09 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В центральных и северных районах Греции летние бури привели к масштабным наводнениям, на улицах города бурлят реки.

Летние бури за последние несколько дней вызвали наводнения в центральных и северных районах Греции. Об этом сообщает Floodlist.

Наводнение в Греции стало настоящим бедствием - на улицах городов бурлят реки - машины уносит в открытое море, разрушены кафе и рестораны, затоплены первые этажи зданий. О раненых и погибших в результате бедствия не сообщается.

Согласно местным метеорологическим службам, зафиксировано 156,2 мм осадков за 24 часа до 27 июня, а в Халкидики зафиксировано 110,1 мм.

В районе Каналья реки вышли из берегов и затопили около 30 домов, местные дороги тоже затоплены.

Наводнения зафиксированы также в городе Лариса. Сильные дожди превратили улицы полуострова Халкидики в реки.

Национальная метеорологическая служба объявила "красное предупреждение" из-за непогоды, которая началась в понедельник.

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Новости мира, Видео, Летняя буря в Греции, Масштабные наводнения, Реки, Улицы, Фото.
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