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Прибалтика включится в европейскую энергосистему

Энергосистема
13:19 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: При посредничестве Польши энергосеть стран Балтии синхронизируют с европейской энергосистемой.

Балтийские страны будут включены в европейскую электроэнергетическую систему. Это станет возможным благодаря соглашению, подписанному в Брюсселе премьер-министрами Польши, Латвии, Эстонии, президентом Литвы и главой Европейской комиссии, передает "Польское радио". Синхронизация электроэнергетических сетей балтийских стран и континентальной системы будет осуществляться при посредничестве Польши.

"Мы обеспечиваем энергетическую безопасность", - подчеркнул польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, добавив, что благодаря подписанному соглашению будет преодолен барьер в отделении балтийских стран от российской системы. "Мы делаем очень серьезный шаг в правильном направлении. Польша укрепляет электроэнергетическую безопасность балтийских стран. Таким образом мы демонстрируем солидарность с этим регионом и последовательно реализуем нашу стратегию по укреплению электроэнергетической безопасности Польши", - отметил М. Моравецкий.

Подписанное соглашение позволит Литве, Латвии и Эстонии ограничить зависимость от поставок электроэнергии из России. Балтийские страны по-прежнему связаны электрическим кольцом Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы ("БРЭЛЛ"). Предполагается, что интеграция электроэнергетической системы балтийских стран состоиться к 2025 году и будет профинансирована в рамках программы ЕС "Объединяя Европу".

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Новости мира, Брюссель, Европа, Польша, Прибалтика, энергосистема.
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