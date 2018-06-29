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Миграционный кризис: Германия, Испания и Греция пришли к соглашению

Мигранты
17:22 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Меркель договорилась с Грецией и Испанией о возвращении беженцев.

Германия достигла с Испанией и Грецией политических договоренностей о сотрудничестве в миграционной политике.

Об этом сообщает сайт немецкого канцлера.

Отмечается, что Греция и Испания готовы принимать назад искателей убежища, выявленных немецкими властями на немецко-австрийской границе. Речь о беженцах, которые уже зарегистрированы в системе EURODAC этих стран.

Германия будет постепенно закрывать случаи воссоединения семей в Греции и Испании для того, чтобы сохранять единство семей.

Детали этих шагов будут согласованы в течение следующих четырех недель и будут регулярно пересматриваться. Сотрудничество в этой сфере начнется сразу после достижения соответствующих договоренностей.

Заметим, для Ангелы Меркель эти договоренности важны для сохранения ее правительства. Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер дал Меркель время до конца июня, чтобы она нашла общеевропейское решение для решения миграционного кризиса. В противном случае он угрожал единолично закрыть границы для беженцев.

Меркель настаивала, что решить проблему могут и двусторонние договоренности с государствами вроде Греции и Испании, из которых мигранты и отправляются в Германию.

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Новости мира, Ангела Меркель, Беженцы, Германия, Греция, Испания, Мигранты.
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