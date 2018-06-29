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Впервые в истории мэром Амстердама станет женщина

Фемке Халсемы
16:54 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Должность мэра в Амстердаме существует с 1343 года, но впервые ее займет женщина - Фемке Халсемы.

Городской совет Амстердама принял решение о назначении 52-летней Фемке Халсемы на пост мэра города.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

В то время как мэрами большинства городов в Нидерландах являются женщины, в Амстердаме и Роттердаме никогда не было женщины-мэра. Должность мэра в Амстердаме появилась в 1343 году.

Для вступления Халсемы на должность ее кандидатуру должно одобрить правительство и принять король Виллем-Александр, однако эта процедура считается формальностью.

Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks.

Халсему номинировали после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.

Они заявили, что для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину "было бы тревожно".

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Новости мира, Амстердам, Городской совет Амстердама, Мэр Амстердама, Фемке Халсемы.
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