Впервые в истории мэром Амстердама станет женщина
Новости мира: Должность мэра в Амстердаме существует с 1343 года, но впервые ее займет женщина - Фемке Халсемы.
Городской совет Амстердама принял решение о назначении 52-летней Фемке Халсемы на пост мэра города.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.
В то время как мэрами большинства городов в Нидерландах являются женщины, в Амстердаме и Роттердаме никогда не было женщины-мэра. Должность мэра в Амстердаме появилась в 1343 году.
Для вступления Халсемы на должность ее кандидатуру должно одобрить правительство и принять король Виллем-Александр, однако эта процедура считается формальностью.
Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks.
Халсему номинировали после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.
Они заявили, что для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину "было бы тревожно".