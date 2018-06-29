Туск: Самые сложные задачи по Brexit еще не решены

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу заявил, что наиболее трудные задачи по выходу Великобритании из ЕС еще не решены.

"Предстоит еще много работы, и самые сложные задачи еще не решены. Если мы хотим достичь сделки в октябре, нам нужен быстрый прогресс. Это последний призыв раскрыть все карты", - заявил Д.Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что 27 стран ЕС приняли к сведению то, что уже было достигнуто по Brexit.

Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС.