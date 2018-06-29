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США пообещали Германии не вводить санкции на трубопроводы

Трубопровод
17:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Берлине уверяют, что Вашингтон обещал пока не вводить санкции, которые связаны с трубопроводами, в частности с газопроводами.

В Министерстве экономики и энергетики ФРГ утверждают, что получили от США предварительные гарантии о неприменении санкций в отношении проектов, связанных с трубопроводами.

Об этом сказала в пятницу на брифинге представитель ведомства Анника Айнхорн, сообщает корреспондент.

"Что касается России, велись переговоры с американской и российской сторонами, речь идет, прежде всего, о проектах трубопроводов; существуют обещания американской стороны эти проекты пока что исключить из санкций", - сообщила Айнхорн, уточнив, что речь идет, в первую очередь, о газопроводах.

Она напомнила, что Германия всегда отвергала экстерриториальные санкции, кого бы и чего бы они не касались. США объявили о намерении ввести подобные санкции в ноябре прошлого года. Берлин заявлял, что некоторые положения американцев были сформулированы нечетко, поэтому велись переговоры.

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Новости мира, Анника Айнхорн, Германия, США, Трубопроводы, ФРГ.
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