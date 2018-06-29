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Меркель говорит о продлении санкций ЕС в отношении России

Санкции
21:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ из-за невыполнения Минских соглашений.

Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель заявляет, что Европейский совет продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами Российской Федерации, из-за невыполнения Минских соглашений.

Об этом канцлер ФРГ сказала на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, который проходил в Брюсселе.

В частности, ее попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Британия очень особым образом пытается влиять на политику Евросоюза в отношении России, несмотря на процесс ее выхода из ЕС.

"Все мы формируем политику в отношении России в Европейском Союзе, каждая страна-член", - заявила Меркель.

"Мы говорили о санкциях, и мы продлили эти санкции из-за Минских соглашений и Украины", - добавила Меркель.

"Но то, что вы говорите, это не верно. Относительно выхода Британии из ЕС, мы четверть часа говорили с Терезой Мэй по этому поводу", - заявила Меркель.

Она сказала, что сегодня с Британией обсуждалось текущее состояние дел и будущие отношения.

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Новости мира, Ангела Меркель, ЕС, Минские соглашения, Санкции РФ.
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