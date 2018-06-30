Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон: У ЕС нет агрессивной политики в отношении России
Макрон: У ЕС нет агрессивной политики в отношении России
Новости: Боевики арестовали украинца за "надругательство над флагом ЛНР"
Боевики арестовали украинца за "надругательство над флагом ЛНР"
Новости: Димитренко: Я с нетерпением жду боя с Дженнингсом
Димитренко: Я с нетерпением жду боя с Дженнингсом
Новости: Космический аппарат Hayabusa 2 вышел на орбиту вокруг астероида Рюгу
Космический аппарат Hayabusa 2 вышел на орбиту вокруг астероида Рюгу
X

Туск оценил договоренности по миграции на встрече глав государств и правительств ЕС

Дональд Туск
02:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Туск прокомментировал договоренности по миграции на встрече глав государств и правительств стран Европейского союза.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сдержанно оценил договоренности по миграции на встрече глав государств и правительств стран Евросоюза.

"Что касается нашего соглашения по миграции, еще слишком рано говорить об успехе. Нам удалось достичь согласия в Европейском совете. Но на самом деле это самая простая часть задачи по сравнению с тем, что нас ждет на местах, когда мы начнем ее реализовывать", - сказал Д.Туск в пятницу на пресс-конференции по завершении Европейского совета.

Он напомнил три своих предложения, по которым лидеры ЕС сумели достичь компромисса на саммите.

Это региональные платформы высадки мигрантов за пределами Евросоюза, специальный бюджетный инструмент для борьбы против нелегальной миграции в долгосрочном бюджетном плане ЕС на 2021-2027 годы, а также усиление поддержки Евросоюзом ливийской береговой охраны.

Д.Туск также указал на то, что Европейский совет направил четкий сигнал всем судам в Средиземном море, в том числе неправительственных организаций, о том, что они должны соблюдать закон и не препятствовать операциям ливийской береговой охраны.

Глава Евросовета отметил еще один компромисс - франко-итальянское предложение о контролируемых центрах на территории ЕС в странах, которые согласны их построить.

"Все меры в контексте этих центров, включая перемещение и расселение, будут приниматься на добровольной основе", - подчеркнул Д.Туск.

Председатель Евросовета отметил как не менее важные среди принятых договоренностей по миграции решения о начале финансирования следующего транша для Турции и взноса государств-членов ЕС в 500 млн евро в целевой фонд Евросоюза для Африки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Туск, Европа, Евросоюз, ЕС, Мигранты, мир, Политика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Впервые в истории мэром Амстердама станет женщина ЦИК Молдовы окончательно аннулировал победу оппозиционера в Кишиневе СМИ: Трамп уговаривал Макрона вывести Францию из ЕС

Последние новости

Актеры, которые не нуждаются в дублерах и поют сами в фильмах (Видео) Известную актрису видели на прогулке в Малибу вместе с Крисом Мартином ЕС ожидает от Британии предложений по Brexit
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 За один день на ЧМ-2018 Марадона зарабатывает 11 тысяч евро
03 Жозе Моуриньо оценил чемпионат мира 2018
04 Чудесные ароматы, которые предпочитает Меган Маркл
05 Порошенко скоро подпишет закон о нацбезопасности
Новости сегодня
02:04 Хавбек сборной Испании: Мы приехали сюда, чтобы выиграть чемпионат мира
01:24 Правила общественного туалета: чего боятся мужчины
00:30 Электрокроссовер Jaguar сразился с двумя Tesla Model X (Видео)
00:17 Мутанты среди животных: страх, жалость и сочувствие (Фото)
00:10 ЧМ-2018. Хавбек сборной Англии покинул расположение команды и вернулся домой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Эти продукты помогут мужчинам сохранить потенцию
Эти продукты помогут мужчинам сохранить потенцию
Добавить комментарий
0