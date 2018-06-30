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Глава МИД Молдовы: Вывод иностранных войск поспособствует решению приднестровской проблемы

МИД Молдовы
03:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости мира: 22 июня ГА ООН одобрила проект резолюции о "Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".

Принятая на прошлой неделе резолюция ООН "О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова" является началом масштабного политического процесса по решению этой задачи, считает министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски.

"Это документ исторической важности для Молдовы, что является несомненным успехом молдавской дипломатии. Впервые на столь высоком международном уровне признается, что вооруженные формирования и боеприпасы находятся на нашей территории незаконно и без согласия Кишинева", - заявил министр журналистам в пятницу.

Т.Ульяновски подчеркнул, что в резолюции идет речь об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), а не о миротворческих силах России. "Очень важно делать разграничение между миротворческими силами, которые находятся законно на территории Молдовы, и ОГРВ, которая является остатком бывшей советской 14-й армии. Это включает как личный состав, так и около 21 тыс. тонн боеприпасов, которые представляют большую опасность, в том числе - экологическую", - заявил министр.

Он призвал не связывать вывод российских войск с политическим урегулированием приднестровского конфликта. "Речь идет о безоговорочном выводе войск без всяких условий. Наоборот, вывод войск будет способствовать политическому решению проблемы Приднестровья, без давления или угрозы применения силы", - заявил Т.Ульяновски.

Глава МИДЕИ отметил, что принятая ООН резолюция "не является санкционирующим документом, это политический процедурный документ, который послужит" инструментом положительного давления на Россию и позволит получить РМ дальнейшую поддержку на международном уровне".

"На последующих сессиях ООН мы сможем вынести на рассмотрение элементы Резолюции с целью получения поддержки для полного и безоговорочного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", - сказал министр.

22 июня ГА ООН одобрила проект резолюции о "Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Документ, внесенный Молдовой, поддержали 64 страны, 15 было против, а 83 - воздержалось.

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Новости мира, Европа, МИД Молдовы, Молдова, Политика, Приднестровье, Тудор Ульяновски.
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