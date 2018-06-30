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Макрон: У ЕС нет агрессивной политики в отношении России

Эмманюэль Макрон
01:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о политике ЕС по отношению к РФ.

У Европейского союза нет агрессивной политики по отношению к РФ, однако при этом он не должен забывать о защите интересов своих членов и о событиях, связанных с Украиной, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В том, что касается высказываний, о которых вы упоминаете, я думаю, что говорить такое - неправильно. У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента британского телеканала Channel 4.

По словам журналиста, в интервью его телеканалу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС агрессивно продвигает в Евросоюзе антироссийскую политику.

В то же время, как отметил французский президент, "мы не можем игнорировать то, что произошло. Не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной. Не можем забывать и о наших собственных обязательствах в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны".

"С нашей стороны было бы безответственным и непоследовательным решить, что, поскольку время идет, а подвижек нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС - в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других", - добавил Э.Макрон.

"Вот, что движет политикой ЕС в отношении России. Других факторов нет", - подытожил он.

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Новости мира, Европа, Евросоюз, ЕС, Россия, Фрнанция, Эмманюэль Макрон.
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