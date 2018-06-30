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В Австрии признали интерсексуалов, как третий пол
11:21 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: Конституционный суд Австрии признал существование третьего пола.
Конституционный суд Австрии решил, что власти должны позволять людям обозначать себя в официальных документах как кого-то другого, чем мужчина или женщина.
Об этом сообщает The Associated Press.
Решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуала.
Суд постановил, что необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женский или мужской. В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.
В ноябре 2017 года Конституционный суд Германии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния.
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