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Трамп критикует Францию и Германию за расходы на оборону

Меркель Макрон и Трамп
12:00 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Дональд Трамп призвал Германию, Францию и Испанию больше выделять на оборону.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"НАТО это очень интересно, мы посмотрим, что там будет происходить. Германия должна тратить больше денег, так же как Испания и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", - заявил Трамп.

По его словам, расходы США диспропорционально выше взносов всех остальных членов альянса.

Как сообщалось, Пентагон проводит оценку стоимости и последствий вывода или перевода американских военных, дислоцированных в Германии на фоне роста напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Новости мира, Германия, Дональд Трамп, НАТО, Оборона ЕС, США, Франция.
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