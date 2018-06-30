Трамп критикует Францию и Германию за расходы на оборону
Новости мира: Дональд Трамп призвал Германию, Францию и Испанию больше выделять на оборону.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"НАТО это очень интересно, мы посмотрим, что там будет происходить. Германия должна тратить больше денег, так же как Испания и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", - заявил Трамп.
По его словам, расходы США диспропорционально выше взносов всех остальных членов альянса.
Как сообщалось, Пентагон проводит оценку стоимости и последствий вывода или перевода американских военных, дислоцированных в Германии на фоне роста напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.