В Грузии аномальная жара: изменены графики госэкзаменов

График единых национальных экзаменов в Грузии изменен из-за ожидаемой в ближайшие дни сильной жары, сообщила в субботу телекомпании "Имеди" руководитель Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили.

Уже третий день в отдельных регионах Грузии, в том числе в Тбилиси, температура воздуха держится на отметке плюс 40-41 градусов. По прогнозам синоптиков, сильная жара - до +43 градусов, сохранится до 4 июля.

Именно на эти дни выпадает часть единых национальных экзаменов. По словам руководителя центра, поскольку в большинстве экзаменационных центрах нет кондиционеров, в график сдачи экзаменов внесены изменения.

Так, абитуриенты, которые должны были сдавать экзамены по грузинскому языку и литературе в полдень 2 и 3 июля, будут сдавать их ранним утром 4 и 5 июля. Соответственно перенесены также экзамены по общим навыкам. Даты и время остальных экзаменов пока сохранены без изменений.

Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо успешно сдать три обязательных экзамена: по общим навыкам, грузинскому языку и литературе, иностранному языку, а также один экзамен по выбору того или иного предмета.

В связи с ожидаемой аномальной жарой, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии предупреждает население страны, что она может не только вызвать определенные заболевания, но и обострить уже существующие и даже стать причиной смерти.

"Жара негативно влияет на любого человека, но особенно опасна для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями", - предостерегают медики в своих рекомендациях, опубликованных на официальном сайте Национального центра.

Специалисты, давая конкретные советы и рекомендации, в то же время призывают население, "если у кого-то наблюдаются такие симптомы, как повышение температуры тела, сухость кожи, судорога, бред, потеря сознания, срочно вызывать скорую помощь".

Руководитель Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе сообщил журналистам, что с начала лета с солнечными ожогами разной степени в его клинику поступило более 40 человек, которым потребовалась срочная медицинская помощь.