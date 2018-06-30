Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Новости: Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Новости: Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Новости: Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
X

СМИ: Меркель договорилась с 14 странами о возвращении мигрантов

Ангела Меркель
14:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: Меркель договорилась с 14 странами о скорейшем возвращении беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов.

Это следует из обращения немецкого канцлера и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) к лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС), которое есть в распоряжении агентства dpa, передает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Согласно с ним, Меркель хочет размещать просителей убежища, которые уже зарегистрированых в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах". Канцлер проинформировала коалиционных партнеров о результатах переговоров во время телефонных разговоров.

Напомним, что спор из-за политики в отношении беженцев вспыхнул в Германии в конце весны. Речь идет о противостоянии внутри союза консервативных сестринских партий ХДС и ХСС. Глава МВД и лидер ХСС Хорст Зеехофер не хочет пускать к Германии тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая возглавляет ХДС выступает за совместное европейское решение этого вопроса.

Последняя четырехчасовая встреча в ночь на среду, 27 июня, между участниками коалиции по этому вопросу завершилась безрезультатно.

Ранее также сообщалось, что Меркель уже договорилась с Грецией и Испанией о дальнейших соглашениях относительно возвращения в эти страны беженцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ангела Меркель, Беженцы, Германия, Мигранты, СДПГ, ХДС, ХСС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Туск оценил договоренности по миграции на встрече глав государств и правительств ЕС Макрон: У ЕС нет агрессивной политики в отношении России Глава Еврокомиссии посетит США и проведет переговоры по вопросам пошлин

Последние новости

Украинец завоевал бронзу на юниорском ЧЕ по гребле В Одессе произошел пожар в квартире, полностью захламленной мусором Смех до слез: неудачный день в курьезных снимках
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
15:39 Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
15:35 Вышло заявление о том, что показ "Индианы Джонса" отложен на год
15:27 Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова отправили в психиатрическую больницу
15:17 Экс-игрок Днепра может перейти в Атлетико
15:15 Решение НКРСИ о высвобождении радиочастот для 4G вступило в силу
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы
Гройсман напоминает о достижениях пенсионной реформы
Новости: Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Новости: Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару
Супрун сообщила, почему алкоголь не стоит пить в жару
Новости: Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Добавить комментарий
0