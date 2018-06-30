СМИ: Меркель договорилась с 14 странами о возвращении мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов.

Это следует из обращения немецкого канцлера и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) к лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС), которое есть в распоряжении агентства dpa, передает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Согласно с ним, Меркель хочет размещать просителей убежища, которые уже зарегистрированых в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах". Канцлер проинформировала коалиционных партнеров о результатах переговоров во время телефонных разговоров.

Напомним, что спор из-за политики в отношении беженцев вспыхнул в Германии в конце весны. Речь идет о противостоянии внутри союза консервативных сестринских партий ХДС и ХСС. Глава МВД и лидер ХСС Хорст Зеехофер не хочет пускать к Германии тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая возглавляет ХДС выступает за совместное европейское решение этого вопроса.

Последняя четырехчасовая встреча в ночь на среду, 27 июня, между участниками коалиции по этому вопросу завершилась безрезультатно.

Ранее также сообщалось, что Меркель уже договорилась с Грецией и Испанией о дальнейших соглашениях относительно возвращения в эти страны беженцев.