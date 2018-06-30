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Дефицит углекислого газа: В Британских пабах не хватает пива

Пиво
15:45 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: Британские пабы бьют тревогу, в Европе не хватает углекислого газа, серьезные проблемы также испытывают производители мяса

Крупнейшая паб-группа Великобритании сообщает о том, что в некоторых торговых точках заканчиваются определенные марки пива из-за дефицита углекислого газа. Ei Group, у которой 4500 пивных точек, заявила, что начинает сотрудничать с маленькими производствами, чтобы использовать в продаже крафтовое пиво. Об этом пишет UBR со ссылкой на BBC.

Некоторые пабы сейчас не продают многие сорта пива, потому что владельцы заведений не могут понять, какие именно бренды сейчас доступны в связи с ограничениями.

Британская торговая группа также предупреждает, что сокращение в Северной Европе производства углекислого газа в скором времени может вызвать дефицит пива. Не исключено, что "пивной коллапс" случится быстрее, чем можно было ожидать, в условиях, когда футбольные болельщики по всему миру заполняют пабы, в которых следят за играми проходящего в России чемпионата мира.

Углекислый газ применяется в пищевой промышленности и производстве напитков, при производстве пива и сидра, для забоя большого рогатого скота и в качестве консерванта для увеличения срока годности упакованных продуктов и временное закрытие некоторых британских и европейских заводов, занимающихся добычей газа, создало дефицит СО2.

Компания Ei Group, бывшая Enterprise Inns, не раскрыеват, какие марки пива находятся у нее на складе. Предположительно, у нее осталось какое-то количество продукции Heineken.

"Мы знаем о проблеме, связанной с нехваткой CO2, и работаем с нашими поставщиками, чтобы свести к минимуму нехватку пива для наших клиентов", - сказал представитель Ei.

Представитель сети пабов Wetherspoon сообщил, что в некоторых из их пабов не будет сидра John Smith's и Strongbow, которые производит Heineken. 

"У Wetherspoon есть преимущество: у нас широкий ассортимент напитков от ряда поставщиков, поэтому мы не слишком сильно пострадали от нехватки продукции. Heineken была компанией с самыми большими проблемами, и они сказали нам, что все возвращается к норме", - добавил представитель Wetherspoon.

На прошлой неделе в Heineken заявили, что дефицит СО2 вызвал проблемы с производством, но поспешили утешить клиентов.

"Мы хотели бы успокоить любителей пива, все наши пивоваренные заводы работают на полную мощность, и мы работаем круглосуточно, чтобы как можно быстрее поставить пиво нашим клиентам", - рассказала пресс-секретарь предприятия.

Между тем, производители мясных продуктов говорят, что из-за дефицита СО2 срок хранения мяса снизился и могут появится проблемы с доставкой. Многие уже вынуждены использовать более низкий уровень CO2 в своем упакованном мясе и должны сократить сроки продажи продукции. Ник Аллен, представитель Британской ассоциации производителей мясных продуктов, сказал, что если практика станет широко распространенной, это может вызвать большие материальные проблемы.

"Если вы сокращаете дату продажи, все должны быстрее доставлять продукты, а цепочка поставок очень сложная", - сказал он. 

Во вторник самая большая скотобойня Шотландии закрылась, а потом появилось уведомление о том, что у нее закончились запасы СО2, которые используются для оглушения свиней. Скотобойня в Бречине, которая обрабатывала шесть тысяч животных в неделю, отправила свиней для убоя в Великобританию. Но английские предприятия также мало работают на СО2. В тот же день оптово-розничная сеть Booker, у которой есть и бары, и рестораны, начала продавать клиентам пиво, сидр и безалкоголки.

Coca-Cola временно приостановила некоторые производственные линии, а розничные торговцы Morrisons и Ocado испытывают нехватку некоторых замороженных продуктов. При помощи CO2 делают сухой лед, используемый для хранения продуктов во время доставки.

Отсутствие углекислого газа также вызвало переполох за пределами сектора продуктов питания и напитков. Научный кинотеатр в Глазго отменил летнюю программу из-за нехватки СО2, потому что испытывает дефицит сухого льда, который используется в новом шоу кинотеатра. 

Ученый-резидент Сэм Лангфорд из научного кинотеатра в Глазго рассказывает: "Здесь, в GSC, мы используем углекислый газ в его твердой форме в наших научных выставках, чтобы продемонстрировать ряд химических явлений, включая сублимацию, подкисление океана и три состояния материи".

"Наши планы относительно нашего нового летнего шоу были приостановлены", - сказал он. "Хотя это небольшая проблема для GSC, сухой лед и другие формы CO2, находящиеся в дефиците, являются серьезной проблемой для ряда отраслей, для которых это важный продукт".

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Новости мира, CO2, Великобритания, Пабы, Пиво, Углекислый газ.
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