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Коммунистическая партия Чехии согласились поддержать правительство

Войтех Филипп
16:03 Сегодня Телеграф

Новости мира: Чешские коммунисты согласились поддержать новое правительство.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии согласилась поддержать правительство меньшинства во главе с лидером движения ANO Андреем Бабишем во время голосования за доверие новому кабинету.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Коммунисты согласились поддержать правительство Бабиша даже несмотря на то, что он отказался выполнять некоторые из их требований. Одним из таких требований было сокращение взноса Чехии в зарубежные миссии НАТО, другим – присутствие в наблюдательном совете крупнейшей государственной компании, производителя электроэнергии CEZ.

"Депутаты Коммунистической партии Чехии и Моравии окажут активную поддержку правительству меньшинства. За это проголосовало подавляющее большинство коммунистов", - сказал председатель партии Войтех Филипп.

Правительство Чехии сформировали движение ANO премьер-министра Андрея Бабиша и Социал-демократическая партия. Однако этим партиям не хватает депутатов для большинства в парламенте и для получения вотума доверия необходима поддержка пророссийских коммунистов.

Голосование за доверие новому правительству, назначенному на 27 июня, состоится 11 июля.

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Новости мира, Андрей Бабиш, АНО, Войтех Филипп, КПЧМ, Чехия.
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