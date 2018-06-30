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Сальвини запретил суднам с беженцами заходить в порты Италии

Маттео Сальвини
19:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Италия отказала в заходах судам с мигрантами.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, спасающим мигрантов в водах Средиземного моря, не будут позволять заходить в итальянские порты.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Facebook Сальвини.

"Остановим мафию, занимающуюся торговлей людьми: чем меньше будет отправляться, тем меньше погибнет", - написал он.

Новое итальянское правительство, сформированное популистской партией "Движение пяти звезд" и ультраправой "Лигой Севера" в начале июня, ранее не позволило зайти в итальянские порты судну Aquarius с несколькими сотнями беженцев. После нескольких дней в море их приняла Испания.

В середине июня Италия не позволила зайти в итальянские порты судну Aquarius с 630 мигрантами на борту.

Сальвини, возглавляющий ультраправую партию "Лига Севера", неоднократно обвинял неправительственные организации в содействии миграции. В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что эти организации больше не являются "законными".

Он также одобрительно высказался относительно миграционного соглашения, которого удалось достичь на последнем саммите ЕС в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, лидеры стран Евросоюза после 12-часовых переговоров на Брюссельском саммите, завершившихся ранним утром в пятницу, 29 июня, договорились в принципе о единой политике по приему беженцев. Она предусматривает создание на добровольных началах центров для принятия мигрантов в странах ЕС, но в каких именно - не указано. Эти центры будут определять, кто является настоящими беженцами, а кто - нелегальными мигрантами, которых вернут.

Неправительственные организации, занимающиеся спасением мигрантов в Средиземном море, осудили достигнутое в Брюсселе соглашение и отметили, что оно изменяет как людям, погибающим при попытке пересечь море, так и тем, кто пытается их спасти.

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Новости мира, Италия, Лига Севера, Маттео Сальвини, Мигранты.
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