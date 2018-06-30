Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тука не видит оснований для того, чтобы "хлебное" перемирие соблюдалось
Тука не видит оснований для того, чтобы "хлебное" перемирие соблюдалось
Новости: Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Новости: Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018
Франция обыграла Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Виталий Козловский отказался от концертов в России
Виталий Козловский отказался от концертов в России
X

На ЛГБТ-марш в Хельсинки вышло около 100 тысяч человек

Хельсинки
20:07 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Хельсинки 100 тысяч человек приняли участие в ЛГБТ-прайде.

Количество участников нынешнего ЛГБТ-прайда в Хельсинки достигло 100 тысяч.

Об этом в Twitter сообщила полиция Хельсинки, передает Европейская правда.

"Хельсинки-прайд: в этом году насчитывается гораздо больше участников, чем в последние годы, полиция оценивает, что количество участников приближается к 100 тысячам", - говорится в сообщении.

Как сообщает телерадиокомпания Yle, шествие началось около 13.00 на Сенатской площади и направилась в парк Кайвопуисто, где сейчас проходит праздничный концерт.

Среди участников праздничных мероприятий можно было увидеть многих известных финских политиков, музыкантов и артистов, а также мэра столицы Яна Вапаавуори.

В этом году основной темой хельсинкского прайда стал голос. По словам организаторов, эта тема призвана подчеркнуть многообразие финского общества и позволить зазвучать голосам, которые часто не слышно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ЛГБТ, Прайд, Финляндия, Хельсинки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Дефицит углекислого газа: В Британских пабах не хватает пива СМИ: Меркель договорилась с 14 странами о возвращении мигрантов В Грузии аномальная жара: изменены графики госэкзаменов

Последние новости

Трамп: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти Игрок сборной Англии покинул ЧМ-2018 ради ребенка Лучшие музыкальные новинки июня 2018 (Видео)
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Конгрессмен США: Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки это насмешка над историей
05 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
Новости сегодня
20:12 Тогда и сейчас: как выглядят люди, которым удалось побороть лишний вес (Фото)
20:00 Странные и необъяснимые явления в нашей Солнечной системе
19:51 Поветкина будут постоянно проверять на допинг до боя с Джошуа
19:48 Невероятно красивые снимки, после просмотра которых вам захочется посетить Литву (Фото)
19:48 Италия отказала в швартовке спасательному катеру с 60 мигрантами на борту
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Тунисе: Омелян хочет, чтобы туроператором занялась ГПУ
Украинцы в Тунисе: Омелян хочет передать дело в ГПУ
Новости: Температура воздуха в июле может подняться до +41
Температура воздуха в июле может подняться до +41
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Звезды "Во все тяжкие" воссоединились для фотосессии к 10-летнему юбилею сериала
Добавить комментарий
0