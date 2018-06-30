На ЛГБТ-марш в Хельсинки вышло около 100 тысяч человек

Количество участников нынешнего ЛГБТ-прайда в Хельсинки достигло 100 тысяч.

Об этом в Twitter сообщила полиция Хельсинки, передает Европейская правда.

"Хельсинки-прайд: в этом году насчитывается гораздо больше участников, чем в последние годы, полиция оценивает, что количество участников приближается к 100 тысячам", - говорится в сообщении.

Как сообщает телерадиокомпания Yle, шествие началось около 13.00 на Сенатской площади и направилась в парк Кайвопуисто, где сейчас проходит праздничный концерт.

Среди участников праздничных мероприятий можно было увидеть многих известных финских политиков, музыкантов и артистов, а также мэра столицы Яна Вапаавуори.

В этом году основной темой хельсинкского прайда стал голос. По словам организаторов, эта тема призвана подчеркнуть многообразие финского общества и позволить зазвучать голосам, которые часто не слышно.