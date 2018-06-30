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В Косово хотят видеть США или Германию посредником в споре с Сербией

Косово
20:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Косово назвало желаемых посредников в переговорах с Сербией.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил о желании привлечь США или Германию в качестве посредника в споре страны с Сербией.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Единственной возможностью направить диалог в другом направлении является привлечение новой силы", - убежден премьер Косово, которого цитирует dpa. Он отметил, что в случае, если Вашингтон будет считать, что посредником должен быть член ЕС, "то тогда Германия может принять участие".

На сегодняшний день посредниками в переговорах между президентами Косово Хашимом Тачи и Сербии Александаром Вучичем являются верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и дипломат, представитель внешнеполитической службы ЕС Ангелина Айхгорст.

С момента провозглашения независимости Косово от Сербии в 2008 году страна была признана 110-ю государствами мира, включая США. Из 28 членов ЕС независимость Косово признали 25 стран. Сербия продолжает настаивать на своем суверенитете над территорией Косово и блокирует с помощью России приобретение им членства в Организации Объединенных Наций.

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Новости мира, Германия, Косово, Рамуш Харадинай, Сербия, США.
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