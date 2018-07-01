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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине

Арвид Карлссон
08:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: gothiaforum.com

Новости мира: Шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон умер в Швеции.

В Швеции в возрасте 95 лет скончался Арвид Карлссон, шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине. Об этом сообщается на сайте Гетеборгского университета.

"Он внес большой вклад в науку и своей работой вдохновлял студентов и исследовательское сообщество как в Швеции, так и во всем мире", — заявил ректор Гетеборгского университета, комментируя смерть Карлссона.

Он также отметил, что университет гордится сотрудничеством с выдающимся фармакологом. Карлссон получил Нобелевскую премию в 2000 году за открытие функций нейромедиатора дофамина в головном мозге.

Отмечается, что его исследования помогли создать новые лекарственные препараты для лечения неврологических и психических заболеваний.

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Новости мира, Арвид Карлссон, Нобелевская премия, Нобелевская премия по медицине, Швеция.
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