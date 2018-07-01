Австрия вступила в права председателя Совета ЕС

Девиз австрийского председательства - "Европа, которая защищает", сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

Среди приоритетов Австрийского председательства определены сферы безопасности и миграции; сохранение конкурентной возможности через развитие и внедрение цифровых технологий; а также стабильность в регионах соседства.

В части общей внешней политики и политики безопасности ЕС Австрийское председательство подчеркивает необходимость развития Сообщества как глобального участника на мировой арене.

Среди главных приоритетов в этой сфере определены укрепление безопасности и стабильности в соседних регионах (включая продвижение европейской интеграции стран Южной и Центральной Европы), развитие "Восточного партнерства", укрепление общей политики безопасности и обороны и решение проблемы нерегулярной миграции.

Что касается Украины, в программе отдельно подчеркивается "необходимость улучшения ситуации" в государстве.

Как говорится в тексте документа, "кризис в Украине требует особого внимания".

Что касается "Восточного партнерства", Австрия поддерживает сотрудничество со странами инициативы во имя безопасности и процветания в регионе.

Отдельно подчеркивается, что в период председательства состоится заседание министров иностранных дел стран "Восточного партнерства".

При этом Австрийское председательство планирует активизировать стратегическую коммуникацию ЕС в этой сфере.