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В Букингемском дворце тайно репетировали смерть королевы

Елизавета II
18:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Тайную репетицию смерти британской королевы члены правительства провели в Букингемском дворце.

Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция получила кодовое название "Дворцовый голубь" (Castle Dove). Об этом сообщает The Times. В тайной репетиции приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл. Кроме того, члены кабинета разработали план своих действий на время десятидневного национального траура. После смерти монарха 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Серьезного повода для проведения учений не было. Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания. Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. Елизавета II находится на троне с 1952 года.

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Новости мира, Великобритания, Елизавета II, Королева, Правительство, Репетиция.
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