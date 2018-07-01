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В Испанию прибыл корабль с мигрантами

Мигранты
19:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: После отказа Италии и Мальты принять очередное судно с мигрантами в своих портах его приняла Испания.

Испания согласилась принять гуманитарный корабль с 59 мигрантами, спасенными у побережья Ливии, после того, как Италия и Мальта отказались принимать его в своих портах. Об этом сообщает Reuters.

Лодка Open Arms, которая принадлежит испанской благотворительной организации Proactiva Open Arms, сообщила поздно в субботу, что будет идти в Барселону после получения предложения от мэра города Ади. Представители организации осудили "бесчеловечную политику и закрытые порты в Италии и Мальте" и сообщили, что судно прибудет в Барселону в среду.

Итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу. Вчера судно каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms попросило разрешения высадить в испанском порту 59 мигрантов, спасенных у берегов Ливии. Ранее правительство Италии закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами, заявив, что мигрантов должна принимать Мальта. Франция осудила отказ соседнего государства и обвинила итальянское правительство в "цинизме" и попросила Рим пересмотреть свою позицию. Судно Aquarius с мигрантами согласилась принять Испания.

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Новости мира, Proactiva Open Arms, Испания, Корабль, Мигранты, Спасение.
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