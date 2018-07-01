Организатор многотысячного митинга в Кишиневе: Завтра нас будет больше

Многотысячный митинг в поддержку избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе прошел в воскресенье, 1 июля, в центре молдавской столицы.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Это митинг протеста не только за признание результатов выборов мэра Кишинева. Это митинг, посвященный будущему нашей страны. В нем принимают участие граждане со всей Молдовы. Мы обязаны бороться до конца. Завтра нас будет больше. Долой диктатуру!", - заявил лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Директор Института развития и социальных инициатив Игорь Мунтяну, в свою очередь, заявил, что Молдове нужна европейская демократия, а участники протестной акции выступают за мирную и демократическую смену власти.

Лидер партии "Действие и солидарность", экс-кандидат в президенты Молдовы Майя Санду призвала митингующих не допустить установления в стране диктатуры.

Митингующие прошли маршем по центральным улицам молдавской столицы, требуя признания результатов выборов мэра Кишинева.

Несколькими днями ранее Верховный суд Молдовы аннулировал результаты выборов мэра Кишинева, победу на которых одержал лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, аннулировала итоги голосования.

Согласно вердикту суда, решение о непризнании выборов было принято из-за того, что в день голосования Андрей Нэстасе обнародовал на своей странице в социальных сетях видеообращение к избирателям с призывом прийти на избирательные участки и проголосовать. Обращение было квалифицировано судом как "агитация в день выборов", что запрещено молдавским законодательством о выборах. С аналогичным обращением к избирателям обратился и оппонент Нэстасе, представитель Партии социалистов Ион Чебан.

Согласно итогам голосования (выборы состоялись 3 июня), за Андрея Нэстасе проголосовали 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану – около 48% граждан.

Еще один тур досрочных выборов проводиться не будет, так как за год до очередных выборов мэра, намеченных на май 2019 года, законодательством запрещено проводить досрочные выборы.

До очередных выборов молдавской столицей будет руководить исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну.