Как в Голливуде: Французский гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете

Известный преступник Редуан Фаид сбежал на вертолете из тюрьмы под Парижем.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Ему удалось скрыться после того, как трое вооруженных до зубов сообщников преступника посадили вертолет во внутреннем дворе тюрьмы, не огражденном колючей проволокой.

В результате нападения на тюрьму никто не пострадал.

46-летний Редуан Фаид отбывал 25-летнее наказание за вооруженное ограбление в 2010 году, во время которого погибла полицейская Орели Фуке.

Это его второй побег из тюрьмы. В 2013 году Редуан Фаид убежал после того, как, угрожая пистолетом, взял в заложники четырех охранников и разрушил с помощью взрывчатки несколько дверей в тюрьме. Тогда он сбежал после получаса пребывания в исправительном учреждении.

Редуана Фаида в 2001 году осудили на 30 лет за ограбления банков и инкассаторских машин.

В 2009 году досрочно вышел из тюрьмы и написал книгу о том, как рос в криминализированном пригороде Парижа и о своем пути в мир преступников. Обещал, что больше не будет совершать преступлений, но слова не сдержал.