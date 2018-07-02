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Миграционный вопрос: Зеегофер подал в отставку

Хорст Зеехофер
01:13 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Хорст Зеехофер намерен уйти из должностей главы МВД ФРГ и председателя ХСС.

Хорст Зеехофер намерен покинуть посты главы МВД ФРГ и председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящего в правящую в Германии коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Как сообщил в воскресенье телеканал WELT, об этом политик заявил на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами Ангелы Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.

Как отметил телеканал, обращаясь к однопартийцам, Зеехофер сказал, что не видит возможности перейти к обычной повестке дня в свете ситуации с миграцией, не предпринимая никаких политических действий.

"Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел", — цитирует телеканал Зеехофера.

Как сообщалось ранее, Меркель и Зеехофер лицом к лицу обсуждали решение саммита ЕС по миграции.

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Новости мира, Ангела Меркель, Германия, Мигранты, Хорст Зеехофер, ХСС.
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