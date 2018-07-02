Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада
Порошенко: В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада
Новости: Динзе: Сенцова пока принудительно не кормят
Динзе: Сенцова пока принудительно не кормят
Новости: ЧМ-2018. Хорватия в серии пенальти одолела Данию
ЧМ-2018. Хорватия в серии пенальти одолела Данию
Новости: Закулисные факты об известных фильмах, о которых вы, вероятно, не знали (Фото)
Закулисные факты об известных фильмах, о которых вы, вероятно, не знали (Фото)
X

Меркель признала, что кризис беженцев может привести к расколу ЕС

Ангела Меркель
01:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Меркель: Миграционный вопрос может расколоть Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что ситуация очень серьезная, и кризис беженцев может даже привести к расколу ЕС.

Об этом, как сообщает Укринформ, она заявила в традиционном "летнем интервью" на канале ZDF в воскресенье вечером.

"Сегодня то, что десятилетиями казалось само собой разумеющимся, стоит перед угрозой, возможно, большей, чем может показаться. Миграционный вопрос может расколоть Европу", - сказала Меркель.

По её словам, мы живем во времена, когда довольно многое стоит на кону. Актуален вопрос в том, как вообще будет развиваться дальше Европа, удастся ли ей держаться вместе или каждый будет говорить: "моя страна мне важнее всего". Но эти вещи - сторона одной медали, подчеркнула политик. Поэтому немецкая канцлер считает важным для себя бороться в данной ситуации.

Этим она занималась 14 дней, отведенных ей политическим оппонентом, министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, на поиск "европейского решения" миграционной проблемы.

"Конечно проблема не была решена, этого никто и не обещал; но 14 дней назад я не была убеждена, что смогу сделать и то, что сделано", - защитила Меркель итоги саммита и политические договоренности с рядом стран. Теперь до конца июля будут продолжаться более конкретные переговоры.

Глава правительства считает, что эти договоренности "имеют тот же эффект", которого добивается Зеехофер, председатель ХСС. Канцлер добавила, что будет стараться сохранить блок консервативных партий – Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

"Я сделаю все, чтобы мы в ХДС и в ХСС принимали решения, которые позволят нести ответственность за страну... Я бы хотела, чтобы ХДС и ХСС оставались вместе, наша совместная работа – история успеха для Германии, вместе мы сильны", - сказала председатель ХДС.

Тем временем сам Зеехофер вовсе не считает, что достижения последних дней отвечают выдвинутым требованиям.

Как ранее сообщалось, глава МВД пообещал с 1 июля разворачивать на немецко-австрийской границе мигрантов, которые имели ранее запрет на въезд в ФРГ или подавали заявки на получение убежища в других странах. Ситуация грозит развалом правительственной коалиции.

Накануне состоялась 2-часовая встреча один на один главы правительства и ее министра, об итогах которой ничего не сообщается, не сказала о них и Меркель в ходе своего интервью.

Ранее канцлер проинформировала о своих договоренностях в Брюсселе с 14 странами, которые предположительно согласились принимать назад из Германии беженцев, зарегистрированных в них. Впрочем, после этого уже минимум 4 страны, которые всегда выступали против распределения беженцев, заявили, что они не согласны с такой постановкой вопроса и ни о чем подобном не договаривались. Это страны Вышеградской четверки - Чехия, Венгрия, Польша и Словакия.

В воскресенье в Берлине и Мюнхене проходили заседания руководства двух консервативных партий, входящих в правящую коалицию – Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и Христианско-социального союза Хорста Зеехофера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ангела Меркель, Германия, ЕС, Мигранты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Строительство "Северный поток-2": Россию не остановят санкции США Курц намерен наводить мосты взаимопонимания в Европе В Германии автобус с детьми попал в ДТП: есть пострадавшие

Последние новости

На Прикарпатье паводок смыл колыбу (Видео) Филымы-сиквелы, которые превзошли оригинал Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 На Киевском вокзале задержали вора
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Россия по пенальти обыграла Испанию на ЧМ-2018
05 Хорватия - Дания 1:1 (3:2 по пенальти)
Новости сегодня
02:16 Tesla достигла своей цели в 5 тысяч автомобилей Model 3 в неделю
01:47 "Пути дружбы": Порошенко вручил государственную награду Джону Малковичу
01:31 Причудливый и милый аккаунт призрака в Instagram (Фото)
01:29 Хэмилтон высказался о главных проблемах современного спорта
01:29 На Закарпатье убили ромку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп: ОПЕК манипулирует мировыми рынками нефти
Трамп: ОПЕК манипулирует мировыми рынками нефти
Новости: Количество погибших во время ДТП в Индии выросло до 48 человек
Количество погибших во время ДТП в Индии выросло до 48 человек
Новости: Миграционный вопрос: Зеегофер подал в отставку
Миграционный вопрос: Зеегофер подал в отставку
Новости: Медики поведали, какие продукты вредят зубам
Медики поведали, какие продукты вредят зубам
Добавить комментарий
0