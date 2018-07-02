Меркель признала, что кризис беженцев может привести к расколу ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что ситуация очень серьезная, и кризис беженцев может даже привести к расколу ЕС.

Об этом, как сообщает Укринформ, она заявила в традиционном "летнем интервью" на канале ZDF в воскресенье вечером.

"Сегодня то, что десятилетиями казалось само собой разумеющимся, стоит перед угрозой, возможно, большей, чем может показаться. Миграционный вопрос может расколоть Европу", - сказала Меркель.

По её словам, мы живем во времена, когда довольно многое стоит на кону. Актуален вопрос в том, как вообще будет развиваться дальше Европа, удастся ли ей держаться вместе или каждый будет говорить: "моя страна мне важнее всего". Но эти вещи - сторона одной медали, подчеркнула политик. Поэтому немецкая канцлер считает важным для себя бороться в данной ситуации.

Этим она занималась 14 дней, отведенных ей политическим оппонентом, министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, на поиск "европейского решения" миграционной проблемы.

"Конечно проблема не была решена, этого никто и не обещал; но 14 дней назад я не была убеждена, что смогу сделать и то, что сделано", - защитила Меркель итоги саммита и политические договоренности с рядом стран. Теперь до конца июля будут продолжаться более конкретные переговоры.

Глава правительства считает, что эти договоренности "имеют тот же эффект", которого добивается Зеехофер, председатель ХСС. Канцлер добавила, что будет стараться сохранить блок консервативных партий – Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

"Я сделаю все, чтобы мы в ХДС и в ХСС принимали решения, которые позволят нести ответственность за страну... Я бы хотела, чтобы ХДС и ХСС оставались вместе, наша совместная работа – история успеха для Германии, вместе мы сильны", - сказала председатель ХДС.

Тем временем сам Зеехофер вовсе не считает, что достижения последних дней отвечают выдвинутым требованиям.

Как ранее сообщалось, глава МВД пообещал с 1 июля разворачивать на немецко-австрийской границе мигрантов, которые имели ранее запрет на въезд в ФРГ или подавали заявки на получение убежища в других странах. Ситуация грозит развалом правительственной коалиции.

Накануне состоялась 2-часовая встреча один на один главы правительства и ее министра, об итогах которой ничего не сообщается, не сказала о них и Меркель в ходе своего интервью.

Ранее канцлер проинформировала о своих договоренностях в Брюсселе с 14 странами, которые предположительно согласились принимать назад из Германии беженцев, зарегистрированных в них. Впрочем, после этого уже минимум 4 страны, которые всегда выступали против распределения беженцев, заявили, что они не согласны с такой постановкой вопроса и ни о чем подобном не договаривались. Это страны Вышеградской четверки - Чехия, Венгрия, Польша и Словакия.

В воскресенье в Берлине и Мюнхене проходили заседания руководства двух консервативных партий, входящих в правящую коалицию – Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и Христианско-социального союза Хорста Зеехофера.