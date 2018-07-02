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Глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы интеграции в ЕС и НАТО

Давид Залкалиани
05:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе визита в ФРГ обсудит "вопросы расширения сотрудничества между двумя странами и интеграции страны в ЕС и НАТО". Об этом сообщил внешнеполитическое ведомство Грузии, которое обнародовало информацию о первом зарубежном визите Давида Залкалиани в ранге главы МИД страны.

По данным ведомства, "в Берлине Давид Залкалиани проведет встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, с координатором правительства Германии по вопросам России, стран Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирком Визе и советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекером". После встречи главы МИД Грузии и ФРГ сделают комментарий для прессы.

В ходе визита в Берлин, который продлится до 5 июля Закалиани проведет также встречи "в бундестаге с руководителями комитетов по вопросам обороны, внешней политики, парламентской группы по вопросам дружбы со странами Южного Кавказа". "Состоятся также встречи главы МИД Грузии с представителями политических кругов ФРГ, в частности, со спикером по внешней политике Социал-демократической партии Германии", — сообщило министерство. Залкалиани примет участие в грузино-германском стратегическом форуме, который пройдет 4 — 5 июля в Берлине с участием представителей властей и экспертов двух стран".

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Новости мира, Германия, Грузия, Давид Залкалиани, ЕС, НАТО.
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