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Спайдермен из Парижа Мамаду Гассам, который спас ребенка, стал пожарником

Мамаду Гассам
09:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости мира: 22-летний мигрант из Мали Мамаду Гассам, который в Париже за считанные секунды спас ребенка, получил работу в пожарной службе.

Мигрант из Мали – Мамуду Гассам, который без страховки поднялся по фасаду многоэтажки в Париже, чтобы спасти ребенка, получил работу в команде пожарных. Об этом сообщили на странице спасательной службы Парижа в соцсети Twitter.

22-летний Гассам прибыл во Францию нелегально. Несколько месяцев он скитался в поисках заработка, а однажды вечером неожиданно – стал настоящим супер-героем.

24 сервисных служащих. Мамуду Гассами, присоединится к парижской бригаде саперов, – говорится в сообщении.

Напомним, он самостоятельно, всего лишь за полминуты, взобрался на четвертый этаж дома – ради того, чтобы спасти мальчишку, который вот-вот мог упасть с балкона.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон предоставил Гассаму французское гражданство. А ведущие СМИ прозвали мужчину спайдер-меном.

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Новости мира, Мамаду Гассам, Мигрант из Мали, Получил гражданство Франции, Работа пожарным, Спас ребенка.
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