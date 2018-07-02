Польшу подозревают в нарушении прав человека

Еврокомиссия возбудила процедуру в отношении Польши с целью расследования возможного нарушения прав человека в этой стране и наложения санкций. Соответствующее решение руководящий институт ЕС принял в понедельник.

"Сегодня Еврокомиссия возбудила процедуру и направила официальное сообщение Польше относительно польского законодательства о Верховном суде", - заявили в Еврокомиссии.

Как объясняется, закон Польши о Верховном суде нарушает права судей в этом органе и не соответствует обязательствам Польши относительно ст.19 Соглашения о ЕС, которое связано с Хартией об основополагающих правах Евросоюза. Еврокомиссия ввела процедуру в срочном порядке и в настоящее время ждет от руководства Польши объяснений в течение месяца.