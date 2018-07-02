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Польшу подозревают в нарушении прав человека

Еврокомиссия
14:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению Еврокомиссии, польский Закон о Верховном суде не соответствует Хартии об основополагающих правах Евросоюза, начато официальное расследование.

Еврокомиссия возбудила процедуру в отношении Польши с целью расследования возможного нарушения прав человека в этой стране и наложения санкций. Соответствующее решение руководящий институт ЕС принял в понедельник.

"Сегодня Еврокомиссия возбудила процедуру и направила официальное сообщение Польше относительно польского законодательства о Верховном суде", - заявили в Еврокомиссии.

Как объясняется, закон Польши о Верховном суде нарушает права судей в этом органе и не соответствует обязательствам Польши относительно ст.19 Соглашения о ЕС, которое связано с Хартией об основополагающих правах Евросоюза. Еврокомиссия ввела процедуру в срочном порядке и в настоящее время ждет от руководства Польши объяснений в течение месяца.

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Новости мира, Еврокомиссия, Закон о Верховном суде, Польша, Права человека, Расследование.
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