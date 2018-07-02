Над Балтией за неделю шесть раз зафиксировали самолеты РФ

Патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии истребители НАТО за прошедшую неделю шесть раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

"Истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты", - сообщили в ведомстве.

По сообщению Минобороны Литвы, большинство самолетов были транспортными или военно-пассажирскими судами. Также опознаны несколько российских истребителей. Большинство бортов следовали без транспондеров.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.