Над Балтией за неделю шесть раз зафиксировали самолеты РФ
Новости мира: Истребители НАТО регулярно поднимались в воздух, чтобы распознавать и сопровождать российские военные самолеты.
Патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии истребители НАТО за прошедшую неделю шесть раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
"Истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты", - сообщили в ведомстве.
По сообщению Минобороны Литвы, большинство самолетов были транспортными или военно-пассажирскими судами. Также опознаны несколько российских истребителей. Большинство бортов следовали без транспондеров.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.