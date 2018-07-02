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Над Балтией за неделю шесть раз зафиксировали самолеты РФ

Истребители НАТО
20:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Истребители НАТО регулярно поднимались в воздух, чтобы распознавать и сопровождать российские военные самолеты.

Патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии истребители НАТО за прошедшую неделю шесть раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

"Истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты", - сообщили в ведомстве.

По сообщению Минобороны Литвы, большинство самолетов были транспортными или военно-пассажирскими судами. Также опознаны несколько российских истребителей. Большинство бортов следовали без транспондеров.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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Новости мира, Балтия, НАТО, Россия, Самолеты РФ.
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