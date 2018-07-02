В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II

Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция получила кодовое название "Дворцовый голубь" (Castle Dove).

Об этом сообщает The Times. В тайной репетиции приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл.

Кроме того, члены кабинета разработали план своих действий на время десятидневного национального траура. После смерти монарха 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Серьезного повода для проведения учений не было.

Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания. Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. Елизавета II находится на троне с 1952 года.