Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нафтогаз vs Газпром: стало известно, когда суд определится по "долговому спору"
Нафтогаз vs Газпром: стало известно, когда суд определится по "долговому спору"
Новости: В России допустили возможность обмена Сенцова
В России допустили возможность обмена Сенцова
Новости: Бельгия 0:0 Япония: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия 0:0 Япония: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
Ученые нашли две экзопланеты с климатом таким же, как у Земли
X

В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II

Елизавета II
20:47 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Великобритании министры отрепетировали свои действия на случай смерти королевы Елизаветы II.

Члены британского правительства провели тайную репетицию первого дня после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция получила кодовое название "Дворцовый голубь" (Castle Dove).

Об этом сообщает The Times. В тайной репетиции приняли участие заместитель Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом, а также глава шотландской администрации Дэвид Манделл.

Кроме того, члены кабинета разработали план своих действий на время десятидневного национального траура. После смерти монарха 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Серьезного повода для проведения учений не было.

Известно лишь, что на этой неделе 92-летняя королева отказалась от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания. Нынешняя королева — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства. Елизавета II находится на троне с 1952 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дворцовый голубь, Елизавета II, Королева Великобритании, Похороны.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Эстонии требуют остановить строительство газопровода "Северного потока-2" Спайдермен из Парижа Мамаду Гассам, который спас ребенка, стал пожарником Зеехофер хочет договориться с Меркель

Последние новости

Что обычно остается за кадром эффектных снимков (Фото) Цуренко уверенно прошла во второй круг Уимблдона Ученые из Канады изобрели плащ-невидимку
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
03 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
04 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
05 Джошуа: Люди хотят боя с Уайлдером или Кличко, а не с Поветкиным
Новости сегодня
22:02 Актриса Тесса Томпсон призналась какой пол ее больше влечет
21:59 Смех да и только: забавная подборка cтроительных и ремонтных фейлов
21:50 В Одессе простятся с добровольцем ДУК "Правый сектор"
21:45 Украинский шахматист стал призером турнира в Турции
21:42 За месяц Львов "минировали" 210 раз
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началась дополнительная сессия ВНО
В Украине началась дополнительная сессия ВНО
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II
В Британии провели репетицию похорон Елизаветы II
Добавить комментарий
0