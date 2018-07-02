Польша планирует отказаться от российского газа

После 2022 года Польша планирует ввести в действие газопровод Baltic Pipe из Норвегии и тогда уже ей не понадобятся долгосрочные контракты с Россией о поставке топлива.

Об этом заявил в понедельник уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"После 2022 года Польше не понадобятся долгосрочные контракты с Россией", - заявил Наимский.

Решение Стокгольмского арбитража, который признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать от Газпрома снижения цены по так называемому Ямальскому долгосрочному контракту представитель правительства назвал "полезным".

"Этот приговор является полезным, который признает обоснованность основных элементов жалобы PGNiG (против Газпрома). Ждем дальнейшего развития событий", - сказал Наимский.

Он также обратил внимание на документ Высшей контрольной палаты (NIK) Польши с 2013 года относительно проверки заключения газовых договоров между Польшей и Россией в течение 2006-2011 годов, с которого снят гриф "секретно". Уполномоченный отметил, что тогдашнее руководство страны, в частности экс-премьер-министр Дональд Туск и бывший вице-премьер Вальдемар Павляк, несёт "политическую" ответственность за неудачные, с точки зрения Польши, переговоры с Россией в течение 2008-2010 годов о заключении нового контракта на газ. По их результатам, как подчеркнул Наимский, Польша фактически утратила контроль над собственной газотранспортной системой, в результате чего в течение 2010-2017 годов недополучила за транзит российского газа 1,5 млрд злотых (около 400 млн дол.).