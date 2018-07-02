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В Эссене задержали мужчину, праздновавшего победу сборной РФ размахивая АК-47

Эссен
23:55 Пн, 2 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: В Германии задержали мужчину, праздновавшего победу сборной РФ с автоматом.

В немецком Эссене задержали мужчину, который праздновал победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу с автоматом Калашникова в руках.

Об этом сообщило агентство DW со ссылкой на dpa в понедельник, 2 июля, информирует Украинская правда.

О белом автомобиле, из которого размахивают флагами России и автоматом Калашникова, полиции сообщили очевидцы, увидевшие, что происходило в центре Эссена. Патрульный наряд полиции остановил машину и потребовал от водителя и пассажиров выйти.

В автомобиле обнаружили пять человек, среди них – 11-летний ребенок. Сотрудники полиции конфисковали автомат типа АК-47. Он оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему владельцу грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия.

В воскресенье сборная России обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

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Новости мира, АК-47, Болельщики, Германия, Эссьен.
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