Большая часть Азербайджана осталась без света из-за аварии на ГРЭС

В результате аварии на ГРЭС в Азербайджане большая часть страны, в том числе и столица страны Баку остались без света.

Как передает Oxu.Az, в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ГЭС без света осталась столица Азербайджана Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Указывается, что причины случившегося выясняются. К расследованию подключился глава энергетической компании «Азеришиг» Баба Рзаев.

Как передает издание со ссылкой на ОАО "Азеришиг", причиной аварии стала аномальная жара в Азербайджане. Как пишет Oxu.Az, высокая температура воздуха вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ.

"На Мингечаурской ГРЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары. Уже ведутся восстановительные работы. В некоторые районы подача электроэнергии восстановлена", - заявил в интервью haqqin.az глава Азерэнержи Этибар Пирвердиев.

Отмечается, что в ближайшие часы подача электроэнергии будет восстановлена.

Мингечаурская ГЭС - крупнейшая электростанция в Закавказье, обеспечивающая энергией значительную часть Азербайджана и поставляющая энергию в соседние государства.