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Скотленд-Ярд считает, что Скрипалей отравили два человека

Место отравления
07:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Полиция Соединенного Королевства допустила, что отравление Скрипалей осуществляли 2 неизвестных человека, которых уже нет на территории Великобритании.

Британская полиция считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. Об этом написала в понедельник газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде, связанные с расследованием инцидента, произошедшего в английском городе Солсбери 4 марта. Полиция, по сообщению издания, расценивает этот вывод как "огромный прорыв". Как говорится в статье, есть понимание, что эти лица, имена которых не называются, находятся в России.

Газета пишет, что полиция Лондона поставила себе целью добиться уголовного наказания для предполагаемых исполнителей отравления, хотя и отдает себе отчет в том, что добиться этого будет непросто. "Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной", — приводит издание слова неназванного источника. В Скотленд-Ярде корреспондентам сказали, что не намерены комментировать публикацию. "Мы не готовы обсуждать это. Речь идет о продолжающемся расследовании", — сообщили в полиции Лондона.

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Новости мира, Британия, Дело Скрипалей, Отравление, Полиция, Скотленд-Ярд.
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