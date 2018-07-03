Скотленд-Ярд считает, что Скрипалей отравили два человека

Британская полиция считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. Об этом написала в понедельник газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде, связанные с расследованием инцидента, произошедшего в английском городе Солсбери 4 марта. Полиция, по сообщению издания, расценивает этот вывод как "огромный прорыв". Как говорится в статье, есть понимание, что эти лица, имена которых не называются, находятся в России.

Газета пишет, что полиция Лондона поставила себе целью добиться уголовного наказания для предполагаемых исполнителей отравления, хотя и отдает себе отчет в том, что добиться этого будет непросто. "Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной", — приводит издание слова неназванного источника. В Скотленд-Ярде корреспондентам сказали, что не намерены комментировать публикацию. "Мы не готовы обсуждать это. Речь идет о продолжающемся расследовании", — сообщили в полиции Лондона.