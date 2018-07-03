Миграционный кризис: коалиция Германии пришла к соглашению

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер достигли компромисса в споре в отношении беженцев, который грозил существующей коалиции.

Об этом пишет DPA.

"Мы достигли соглашения", - сказал Зеегофер в Берлине после многочасовых переговоров, подтвердив, что он также откажется от своего предложения уйти в отставку, сделанного в конце недели.

Соглашение Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель и Христианско-социального союза (ХСС) Зеехофера заключается в создании так называемых транзитных центров на немецко-австрийской границе, из которых будут депортировать просителей убежища, которые уже обратились в другую страну ЕС.

"Это действительно хороший компромисс", - сказала Меркель. По ее словам, создавая транзитные центры, а также работая вместе с европейскими союзниками относительно иммиграции, Германия теперь будет иметь хорошую миграционную политику как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.

Таким образом мигранты будут допущены на территорию Германии, пока их дела рассматриваются, что удержит власти от необходимости возвращать людей в Австрию и другие стран, создавая международную напряженность.

Начальные требования Зеехофера заставили бы Германию блокировать многих искателей убежища на своей границе, независимо от того, чего хотят другие страны.

Остается неясным, согласится ли третья партия в коалиции Германии, социал-демократы, на сделку с транзитными центрами.

На прошлой неделе на саммите глав правительств стран ЕС в Брюсселе удалось достичь договоренности в вопросе решения миграционного кризиса. Зеехофер критически оценил достижение компромисса на общеевропейском уровне.