Беларусь обеспокоена военными силами США в Польше

Планы Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию и военную базу США повышают уровень военной опасности в регионе.

Об этом заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко для "РИА Новости".

"Эта мера не несет непосредственной угрозы для Беларуси, но как любая военная активность у наших границ и увеличение числа военных контингентов повышает уровень военной опасности. Безусловно, мы учитываем этот фактор и в национальном военном строительстве, и в военном сотрудничестве в форматах Союзного государства и ОДКБ", - сказал он.

Дипломат отметил, что Варшава самостоятельно несет ответственность за это решение. Также посол заявил, что тема российской базы в Беларуси на сегодня неактуальна.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщило, что Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории. Министерство обороны США допустило увеличение своего военного контингента в Польше. Москва заявила, что готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. Они располагают 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Еще в этом году в Польше должна начать работать американская противоракетная база, которая должна защитить от ограниченной ракетной атаки баллистических ракет на территорию страны и часть европейского пространства НАТО. В то же время это один из главных элементов системы союзнической противоракетной обороны.